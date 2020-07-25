شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا تفصل فى 78 طعنا على انتخابات الشيوخ خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح اليوم جلسة عاجلة لنظر الطعون المحالة من محكمة الدرجة الأولي " القضاءالإدارى " للنظر في الشق العاجل في موضوع الطعون المقامة علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، كما تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون علي الاحكام الصادرة من القضاء الاداري بجلسة أمس الجمعة وأول امس الخميس، بعد احكام القضاء الإداري باستبعاد عدد من مرسي انتخابات مجلس الشيوخ.

وتنظر المحكمة عدد 78 طعن مقام أمامها من المرشحين والطاعنين علي الاحكام الخاصيتين عليها ، ونظرت المحكمة عدد من الطعون وخلال ساعات تفصل المحكمة في الطعون ، وتصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها ، ومحدد لها حتي نهاية اليوم.

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وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم ، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات ، وتطالب كلا أنواع الطعون ، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين ، أو بإعادة المستبعدين من الترشح .