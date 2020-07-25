شكرا لقرائتكم خبر عن صوت أمريكا: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بإقدامها على ملء خزان سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إذاعة صوت أمريكا إن إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بإقدامها على المرحلة القادمة من ملء خزان سد النهضة، وأشارت الإذاعة فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى أنه بعد اعتراف إثيوبيا هذا الأسبوع بأنها بدأت ملء الخزان، فإن المراقبين يشعرون بالقلق من أن دول الجوار ربما تشعر بأن الخيارات تنفذ أمامهم للرد على هذا المشروع الذى يضع فى خطر حصولهم على المياه.

وقالت ميريت مبروك، مدير دراسات مصر بمعهد الشرق الأوسط الأمريكى إن ملء سد النهضة قد يصعد التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأعربت عن اعتقادها بأن الحل العسكرى يظل الخيار الأخير فى قائمة طويلة من الخطوات الإستراتيجية، لكنه يظل ممكنا.

وتابعت: "لا أحد يريد هذا النوع من الصراع، لكنها تعقد أن مصر والسودان قد تلجأن إليه كحل أخير لو وجدا أنفسهما فى موقف صعب بخيارات محدودة، فمصر تحديدا تفهم جيدا أن الخيار العسكرى لن يكون فى صالح أحد".

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وقالت، إن كمية المياه التى تحصل عليها مصر من الليل سنويا حتى الآن هى 55 مليار متر مكعب تقريبا. وتستخدم مصر ما بين 80 إلى 90 مليار متر مكعب كل عام، ويجب تعويض هذا الفارق عن طريق الاستخدام الذكى للمياه، وفى الغالب عن طريقة إعادة الاستخدام.

وأشارت الباحثة إلى أن مصر واعية جدا لاستخدامها للمياه وتعمل على ذلك منذ فترة طويلة، وقامت بتخفيض المحاصيل كثيفة الاستخدام للماء مثل القطن.