شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يستكمل رحلته حتى محطة عدلى منصور بالسلام ابتداء من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الخط الثالث للمترو رحلته من العتبة حتى محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان ابتداء من غد الأحد مع افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

وتواصل قطارات مترو الخط الثالث رحلتها حتى نهاية الخط الثالث فى محطة عدلى منصور بدلا من انتهائها فى محك نادى الشمس، وذلك عقب إعطاء إشارة تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث أمام الجمهور .

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وانتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات استعدادا للافتتاح.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

ومحطة النزهة 1 يقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.