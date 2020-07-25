أخبار مصر اليوم .. مؤشر الشفاء من فيروس كورونا يقفز لـ35.1% لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها ارتفاع مؤشر الشفاء من فيروس كورونا لـ35.1% لأول مرة.

حيث كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن مؤشر الشفاء والخروج من مستشفيات العزل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا قفز لأعلي معدلاته منذ بداية الأزمة وحتى الأن إلي 35.1% مقارنة بالأيام الماضية.

يذكر، أن إجمالى عدد الإصابات الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.

السكة الحديد: 800 شباك لحجز التذاكر.. وتشغيل 154 قطارا فى عيد الأضحى

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم تشغيل 78 قطارا مكيفا و76 قطارا مميزا، و180 عربة علاوة، مؤكدا على أن هناك سيطرة على منافذ بيع التذاكر ضد السوق السوداء.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنه يوجد 800 شباك داخل المحطات لبيع التذاكر، مؤكدا أنها متاحة للحجز على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنه يمكن الحجز عن طريق موقع السكة الحديد على الإنترنت، والموبايل الأبلكيشن، بالإضافة لـ 33 منفذ بيع تذاكر في القاهرة الكبرى، لتيسير على الركاب.

طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات يؤدون امتحان اللغة العربية

ؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات امتحان اللغة العربية، بعد إجراء تعقيم للطلاب خلال دخولهم لجان الامتحان وتسليمهم كمامات وتفتيشهم بحثا عن أى وسيلة إلكترونية.

وتابع بكساوى مصطفى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، سير اللجان فى إدارة العمرانية بالجيزة، حيث تابع دخول الطلاب اللجان وتسليمهم أدوات التعقيم بلجنة مدرسة الجيزة الكهربائية .

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا يقفز لـ35.1% لأول مرة

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن مؤشر الشفاء والخروج من مستشفيات العزل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا قفز لأعلي معدلاته منذ بداية الأزمة وحتى الأن إلي 35.1% مقارنة بالأيام الماضية.

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال نقل مرافق المترو

أعادت اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع الهرم جزئيا مرة آخرى بعد انتهاء أعمال تغييرات لخط مترو الأنفاق والذى استمر لمدة 3 أيام، لنقل مرافق تتعارض مع مشار مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعى"، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة مرور الجيزة أجرت إغلاق جزئى بشارع الأهرام سيكون فى عدة نقاط منها عند تقاطعه مع شارع الثورة، عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية، وفى الإتجاهين أمام مسجد السلام، ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.

طقس أول أيام العيد .. ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كشفت تنبؤ حالة الطقس الذى تصره الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعات حالة الطقس الجمعة المقبل 31 يوليو والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتوقع أن يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

التموين: صرف 88% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 88% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

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ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

غلق المقاهى والمطاعم 12منتصف الليل والمولات 10 مساء وزيادة الإشغال لـ50% غدا

يبدأ منذ غد الأحد 26 يوليو، تطبيق عدد من القرارات الهامة التى كانت قد أعلنت عنها الحكومة ومنها التأكيدعلى استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.

والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقةالاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي،

عزل أستاذ جامعى أمد طلاب الإخوان بالألعاب النارية للتخريب عقب ثورة 30 يونيه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة حكما بعزل الدكتور ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

وجاء الحكم عقب ثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى حقه بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية علي القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها .

انتشال جثة شاب فى حادث غرق الأدبية بالسويس.. واستمرار البحث عن اثنين آخرين

تمكنت فرق إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظة السويس، من استخراج جثة شاب ضمن الشباب الثلاثة الذين لقوا مصرعهم غرقًا صباح أمس الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة علي البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، فى محافظة السويس.

وقال مصدر أمنى، إن جثة الشاب التى تم استخراجها هى لأحمد عبد الفتاح منتصر، 20 سنة، من مدينة العبور بمحافظة القاهرة، وجارى نقلة للمشرحة، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحثعن جثتين أخرتين.

ودفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف بسيارات إسعاف مكان الحادث، للتدخل في أي وقت.

تواصل فرق إدارة الانقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظة السويس البحث عن جثث شبابين لقيا حتفهما غرقًا أمس الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة علي البحر بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، فى محافظة السويس.

الإسكان: إعفاء المطاعم بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع بفترة الغلق الكامل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بنظام مقابل الانتفاع بالمدن الجديدة التابعة للهيئة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نصت الموافقة على الإعفاء الكامل من سداد قيمة مقابل الانتفاع عن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بالمدن الجديدة التابعة للهيئة طوال فترة الغلق الكامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020، وتحصيل نسبة (25 %) فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتباراً من 2020/6/27 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 وطوال فترة سريانه، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية لكل حالة على حدة في ضوء ما تقرر، ولا تسري هذه التيسيرات على السابق إلغاؤه أو المقام بشأنه نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة.