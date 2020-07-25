تجربة من 3 خطوات لتسجيل المصريين بالخارج طلب التصويت بانتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 خطوات رئيسية على موقعها الرسمي، لتسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم باستخدام الرقم القومي، حتى يتمكنوا من التصويت في يومي انتخابات مجلس الشيوخ 9 و10 أغسطس عبر البريد، وذلك من اليوم السبت 25 يوليو وحتى يوم الجمعة 31 يوليو.

الخطوة الأولى: تبدأ بدخول الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، WWW.elections.eg، اختيار أيقونة طلب التصويت بالخارج في شريط المهام الرئيسية، ثم اختيار تسجيل التصويت، يظهر نموذج طلب التسجيل للتصويت بمقر خارج البلاد للمصريين المقيمين بالخارج ويطلب إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب لتحقق من الرقم المكون من 14 رقما.





الخطوة الثانية: بعد إدخال الرقم يتم توجيه الناخب إلى الخطوة الثانية من عملية التحقق من الرقم إما بأن الرقم القومي موجود أو الرقم غير مدرج بقاعدة البيانات، فإذا كان الناخب مدرج يتم غظهار نموذج الطلب ويتم إدخال البيانات في الخانات المخصصة حيث يتم إدخال الاسم الرباعي واسم والأم باللغة العربية وباقي البيانات باللغة الإنجليزية.

وتسجيل البيانات الخاصة بمحل الإقامة لتحديد الدائرة الانتخابية ومحل الميلاد خارج مصر والبلد التي يقيم فيها والبعثة التابع لها واللجنة الانتخابية التي يرغب بالتصويت فيها





الخطوة الثالثة: عقب الانتهاء من ملئ النموذج والتأكيد عليه يتم إظهار رقم سرى يجب الاحتفاظ به للاقتراع من خلاله يومي الاقتراع.

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وفى حالة إذا ما كان الناخب غير مقيم فى الخارج ولكن يتصادف وجوده خارج مصر فى يومى الاقتراع يمكنه إدخال بياناته وتغيير محله الانتخابى.





وسيترتب على تسجيل الناخب إمكانية التصويت في اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية التي قام بتسجيل طلب الانتخاب بها وتحديد البعثة الدبلوماسية في الدولة محل الإقامة في حالة تواجد أكثر من بعثة في دولة الإقامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بشروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين:

- أن يكون الناخب قد أتم 18 عاماً ميلادياً قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

- أن يكون الناخب قد استخرج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

- ألا يكون قد لحق بالناخب أي سبب من أسباب الحرمان أو الإعفاء من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.