شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: 800 شباك لحجز التذاكر.. وتشغيل 154 قطارا فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم تشغيل 78 قطارا مكيفا و76 قطارا مميزا، و180 عربة علاوة، مؤكدا على أن هناك سيطرة على منافذ بيع التذاكر ضد السوق السوداء.
وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنه يوجد 800 شباك داخل المحطات لبيع التذاكر، مؤكدا أنها متاحة للحجز على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أنه يمكن الحجز عن طريق موقع السكة الحديد على الإنترنت، والموبايل الأبلكيشن، بالإضافة لـ 33 منفذ بيع تذاكر في القاهرة الكبرى، لتيسير على الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد: 800 شباك لحجز التذاكر.. وتشغيل 154 قطارا فى عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.