شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: 800 شباك لحجز التذاكر.. وتشغيل 154 قطارا فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم تشغيل 78 قطارا مكيفا و76 قطارا مميزا، و180 عربة علاوة، مؤكدا على أن هناك سيطرة على منافذ بيع التذاكر ضد السوق السوداء.

وقال خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنه يوجد 800 شباك داخل المحطات لبيع التذاكر، مؤكدا أنها متاحة للحجز على مدار 24 ساعة.

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وأشار إلى أنه يمكن الحجز عن طريق موقع السكة الحديد على الإنترنت، والموبايل الأبلكيشن، بالإضافة لـ 33 منفذ بيع تذاكر في القاهرة الكبرى، لتيسير على الركاب.