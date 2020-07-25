طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات يؤدون امتحان اللغة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات امتحان اللغة العربية، بعد إجراء تعقيم للطلاب خلال دخولهم لجان الامتحان وتسليمهم كمامات وتفتيشهم بحثا عن أى وسيلة إلكترونية.

وتابع بكساوى مصطفى مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، سير اللجان فى إدارة العمرانية بالجيزة، حيث تابع دخول الطلاب اللجان وتسليمهم أدوات التعقيم بلجنة مدرسة الجيزة الكهربائية .

وانطلقت الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية اليوم السبت 25 يوليو 2020، وستنتهي الخميس 13 أغسطس 2020، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

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وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالب وطالبة فى 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.