شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. تشغيل قطارات العيد الإضافية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 ، موجز أخبار الخدمات الصباحى، من إعداد محمد محسوب و محمد الحناوى وتقديم إيمان مبارك، وسلط الموجز الضوء على بدء هيئة السكة الحديد اليوم السبت تشغيل قطارات عيد الأضحى، حيث سيستمر تشغيلها حتى 12 أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة أن القطارات الإضافية تأتى بجانب قطارات جداول التشغيل اليومىة الطبيعية، مشيرة إلى أنه يتم إتاحة مقاعد القطارات الإضافية للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.

كما سلط الضوء على اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة، حيث يخضع الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام لعدة اختبارات، أبرزها اختبارى المقاس والقوام، واختبار المقاس يتم قياس طول القامة للتأكُد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، بينما اختبار القوام يتم من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول – 90) ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

كما تناول الموجز اتفاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، وبنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.

ويقضي الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي.

وتناول الموجز تحذير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنون الذين يكسرون قرارات غلق الشوطئ ويتوجهون إليها بعد الفجر مباشرة للإفلات من الفرق التى تتباع تنفيذ قرار الغلق، مشيرة إلى أن شواطئ غرب الإسكندرية خطيرة.

وأكدت أن أسرة غرق منها 4 أشخاص مؤخراً، وتم ذلك في تمام الساعة السادسة صباحا، وهما 3 أشقاء وابن خالتهم، وتم استخراج الجثامين كلها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي فائدة من التوجه إلى الشواطئ في ذلك التوقيت الخطير.



موجز خدمات تلفزيون الخليج 365

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ونوه الموجز إلى تنويه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في سلسلة حلقاته التوعية لموظفى الدولة والذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وذلك لعرض تفاصيل وشروط الإجازة العارضة وكيفية استفادة الموظف بها والضابط اللازمة للحصول عليها.

وتعد الإجازة العارضة حق للموظف حال وقوع حدثاً طارئاً حال دون ذهابه لأداء مهام عمله حيث أنه يوجد في رصيد كل موظف 7 أيام إجازة عارضة منذ بداية العام المالى في 1-7 وتنتهى في 30-6 من العام التالي، كما أنه يحق للموظف الحصول على إجازة عارضة لمدة يومين متتالين فقط كحد أقصى.

وفي الموجز تم تناول ما قاله الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حول أسعار الدواجن حيث سجلت أدنى سعر لها فى عام 2020، وبلغت 20 جنيه للكيلو فى المزرعة، وتباع للمستهلك بين 24-25 جنيه.

وتوقع استمرار انخفاض الأسعار لتصل إلى 19 جنيها للكيلو بسبب انخفاض الطلب كثيراً نتيجة إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال عيد الأضحى ، مضيفاً وبالنسبة لأسعار البيض استمر استقرار أسعار الكرتونة لأكثر من 15 يوم بسعر 26.5 جنيه بالمزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 32 جنيهاً.

وتناول أيضا ما شهدته أسعار اللحوم اليوم السبت 25-7-2020، استقراراً، وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيهاً للكيلو، وسجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو، والكندوز بين 130- 150 جنيهاً.

وسجلت أسعار الذهب مساء الجمعة ارتفاع بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع طفيف صباحا

وسجل عيار 18 : سبعمائة وستة وعشرين جنيها وخمسة وثمانين قرشا للجرام وسجل عيار 21 : ثمانمائة وثمانية وأربعين جنيها للجرام فيما سجل عيار 24 : تسمعائة وتسعة وستين جنيها وعشرة قروش للجرام ووصل سعر الجنيه الذهب ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وثمانين جنيها.

واحتتم الموجز بأخبار الطقس ، حيث توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم ، في القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.