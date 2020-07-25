شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، عن خطوات تصويت المصريين فى الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد السريع، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وفى هذا التقرير، يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ بالبريد السريع..

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