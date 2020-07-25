خطة محافظة القاهرة لنقل 7 أسواق عشوائية بمنطقة التونسى.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة لنقل 7 أسواق عشوائية، تقع أسفل كوبرى التونسى ومحيطه، بحى الخليفة، للتخلص من العشوائية وتوفير بيئة آمنة للباعة، خاصة أن هذه الأسواق كثيرا ما تتعرض للحرائق، ووفرت المحافظة سوقا جديدة على بعد 1 كم من الأسواق الـ7 بمنطقة البساتين. ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير تفاصيل المشروع وموعد الافتتاح في النقاط التالية. 1. سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2. 2. تكلفة إنشاء السوق 300 مليون جنيه. 3. يستقبل الباعة الموجودين بـ7 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى. 4. تم الانتهاء من 95% من أعمال السوق. 5. من المقرر الانتهاء من إنشاء السوق فى أغسطس 2020. 6. يتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه. 7. يضم السوق 324 محلا بمساحات من 35 لـ50 م2 لأنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية. 8. يضم السوق 124 محلا لسوق الخردة الجارى نقله. Advertisements 9. السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ. 10. تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد. 11. السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه. 12. السوق به 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات. 13. يضم نقطة شرطة وإطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية. 14. مزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي وبه مباني إدارية. سوق التونسي، الأسواق، محافظة القاهرة، القاهرة، البساتين، اخبار مصر







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