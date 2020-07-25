شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد بعض لجان الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بجولة تفقدية لبعض لجان الدبلومات الفنية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية للإطمئنان على سير الامتحانات حيث تفقد لجنة مدرسة الشهيد الملازم سامي علي نصر الدين ( الثانوية الفنية الصناعية بنات سابقا ) ولجنة المدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة كما تفقد المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنين .

وخلال الجولة شدد سويد على اتباع كافة الاجراءات الوقائية والصحية باستخدام كافة الامكانيات التي وفرتها الوزارة حماية لأبنائنا الطلاب والعاملين باللجان من كمامات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة كما اطمئن على سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان .

وفي نهاية جولته أعطى سويد توجيهاته للسادة رؤساء اللجان بضرورة تطهير اللجان بالكامل بعد انصراف الطلاب والعاملين باللجنة وقبل دخولهم في اليوم التالي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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