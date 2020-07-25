شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمين»: متابعة على مدار الساعة لأوضاع لجان الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية، التي انطلقت صباح اليوم السبت، أكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان الامتحانات، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأتوبيسات.

وأوضح «الزناتي»، في تصريحات صحفية، أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين أثناء عمل لجان الدبلومات الفنية للإطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل اللحظي مع لجان الدبلومات الفنية من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات والعمل على حلها فوراً.