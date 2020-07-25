شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألفًا و552 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في 137 لجنة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ ٣٢ ألفًا و٥٥٢ طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في ١٣٧ لجنة بـ ١٣ إدارة تعليمية بكفر الشيخ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان والاستراحات ومراكز التوزيع في ظل تداعيات فيروس كورونا بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، السبت، أنه تابع جاهزية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، فتم تطهير وتعقيم 137 لجنة بـ13 إدارة، كما تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، وعددها 37 استراحة، وتم إمدادها بجميع مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، وتم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذي يعمل بقوة 30 خط توزيع، وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة، وتم تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وذكر محافظ كفر الشيخ أنه وجّه بتشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان بواقع منسق بكل إدارة ومشرفين اثنين بكل لجنة، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وتعليق لوحة استرشادية وملصقات توعوية تحتوي على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل لجنة، وأنه تم تجهيز واقيات الوجه والكمامات وأكياس جيل التعقيم التي سيتم توزيعها على الطلاب، وتم توفير الأجهزة المخصصة لتغليف أحذية الطلاب بكل لجنة.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، تم عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لنقل أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين اللجان، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة والإسعاف والتأمين الصحي والكهرباء والمياه والتموين والحماية المدنية كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأضافت وكيل الوزارة،تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمين بالاستراحات لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال الدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، وجميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، كما روعي في الاستراحات قربها من الجان، لمراعاة راحة المشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً، وتوفير المطهرات والكمامات والقفازات.

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