شكرا لقرائتكم خبر عن «التأثر بمنخفض الهند الموسمي مستمر».. «الأرصاد» تكشف عن طقس الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88 – 60 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ) .
أما درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:
القاهرة «35 – 25»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «42- 28»، الأقصر «43– 30»، أسوان «43 – 31».
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الوضع في مصر
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اصابات
91,072
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تعافي
31,970
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وفيات
4,518
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