شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تنفى شائعة وفاة رئيسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت جامعة طنطا، شائعة وفاة رئيسها الدكتور مجدي سبع، وأكدت الجامعة في بيان لها أنه «لا صحة للشائعة ورئيس الجامعة بخير ويمارس مهام عمله، وان ما يتم تداوله عار تماما من الصحة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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