شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش جهود تنمية القرى وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة

وقال محافظ بني سويف إن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها في هذا المجال هي الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء في القرية أو المدينة، وذلك عن طريق العمل على تحقيق أكبر استفادة من هذه الآليات من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدني وغيرها

جاء ذلك خلال استعراضه لجهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،حيث ناقش التقرير الدوري لإدارة تنمية القرية، والذي عرضه المهندس بدر شاكر مدير الإدارة، ويتضمن المجهودات والأعمال في مجال إقراض وتمويل العديد من المشروعات المنفذة من قبل الإدارة والتي استهدفت المرأة المعيلة والشباب،للعام المالي 2019/2020

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حيث تمثلت جهود الإدارة في مجال الإقراض على النحو التالي : تم تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب – المرة المعيلة في قرى وعزب المحافظة، بتمويل قدره 2 مليون و184 ألف و500 جنيه من حساب حصيلة بيع المشروعات بالديوان العام ، ليستفيد منها عدد 470 مواطن ، بجانب تمويل 9 منافذ بيع سلع تموينية وأساسية ضمن مشروع "دكان بلدنا "، وذلك بقيمة 450 ألف جنيه ، وتم تنفيذ 159 مشروع لعدد 159 مستفيد بقيمة مليون و26 ألف و500 جنيه من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة التابع لوزارة التنمية المحلية

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية والفنية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الممول من وزارة التنمية المحلية ، فقد تم تنفيذ مشروعات في قطاعي الطرق والكهرباء بـ 5 قرى ضمن 130 قرية على مستوى الجمهورية بقيمة 14 مليون و62 ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ 100% ، وذلك ضمن المرحلة الأولى من 2019/2020 ، بينما جاري ضمن المرحلة الثانية 2020/2021 ، تنفيذ مشروعات في قطاعات : الكهرباء ، ومياه الشرب ، والتعليم ، والخدمات لعدد 5 قرى ضمن 130 قرية ، وعدد 3 قرى ضمن 78 قرية بتكلفة 135 مليون و250 ألف جنيها ، حيث يجري الطرح والتنفيذ من خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد

وكشف التقرير عن أن الادارة تشترك مع إدارة التعاون الدولي والوحدة الاقتصادية في متابعة برنامج التنمية المستدامة الذي يتم في قرى : قمن العروس،والمسيد الأبيض،ونزلة الشريف، وصفط الخرسا ، ومازورة ، حيث يتم المسح الاقتصادي بكل قرية وتحديد الاحتياجات الفعلية لها

وشدد المحافظ، على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب إمكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم ، مؤكدا على أهمية التكامل مع جهات الإقراض الأخرى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في هذا المجال