شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الدبلومات الفنية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات، اليوم السبت، حيث يؤدي قرابة 25 الف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية، في الثانية عشر ظهرا، داخل 115 لجنة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في ظل ظروف استثنائية متعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتي سبقتها الامتحانات العملية والمعملية على مدار 17 يوما والتي كانت قد بدأت يوم 27 يونيو الماضى واختتمت 20 يوليو الجاري.

وكان الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، كان أصدر توجيهاته، لرؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مسؤولى التربية والتعليم بالمراكزوالمدن والمديريات الخدمية المعنية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، ومساعدة الأجهزة والجهات المعنية في اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية أثناء عملية دخول الطلبة لمقار ولجان الامتحانات منعًا للزحام والتكدس، وتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجان، كذلك تعليماته للتأمين الصحي ومديرية الصحة بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، والمتابعة على مدار الساعة للجان، وآلية التواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

من جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل، فضلا عن التأكيد على عدم حمل الطلاب للتليفونات المحمولة نهائيًا أثناء تأدية الامتحان.

وأشارت إلى موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، حيث سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء المقبل، مشددة على أهمية ذهاب الطلاب إلى لجان الامتحان قبل بدء الامتحان بساعتين، بحيث يتوجه طلاب نظام 3 سنوات للجان ما بين الساعة 10 إلى 11 صباحا قبل موعد الامتحان المقرر له الساعة 12 ظهرا، فيما يتوجه طلاب 5 سنوات إلى اللجان ما بين الساعة 8 إلى 9 قبل موعد الامتحان المحدد له الساعة 10 صباحا.