شكرا لقرائتكم خبر عن «معلمين بني سويف»: تخصيص سيارات بالمجان لنقل مراقبي امتحان الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، اليوم، عن تخصيص سيارات لنقل المعلمين مجانا، في جميع مراكز المحافظة السبع، إلى مقار لجانهم في أولى أيام إمتحانات الدبلومات الفنية.

واوضح نقيب المعلمين أنه تم نقل 3200 معلم قاموا بتسجيل أسمائهم لنقلهم إلى مقار لجانهم، بجميع مراكز المحافظة السبع، داخل وخارج المحافظة «الفيوم،، ومغاغا، والعدوه، والعياط، وأطفيح»، بعدد 134 ما بين سيارات ميكروباص واتوبيسات 50 راكب وميني باص 33 راكب.

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وأضاف الديب ان ذلك يأتي في إطار حرص النقابه بالمحافظة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جابنه أكد مصطفي الديب نقيب المعلمين، على أن المعلم مثل الطبيب والجندى على كاهله مسؤولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالى مصر، وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، في ظل جائحة كورونا وضرورة التواجد في اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل أبنائنا الطلاب، ومسئولية كبيرة يجب أن تتحملوها بكل عزة وفخر، والدولة سخرت كل امكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين في الامتحانات معلمين وطلاب.

ويذكر أن نقابة المعلمين خصصت أيضا سيارات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان بامتحانات الثانوية العامة خارج وداخل المحافظة،ذهاب وعوده، كما خصصت أيضا سيارات لنقل المعلمين المقدرين «المصحيين» مجانا في جميع المواد إلى القاهرة.