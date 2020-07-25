شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات البحث مستمرة.. انتشال جثة شاب في حادث غرق 3 بخليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت فرق الإنقاذ البحري بالسويس جثة الشاب أحمد عبدالفتاح منتصر، ٢٠ عامًا، أحد الشباب الثلاثة الغرقى في خليج السويس، والذين نزلوا البحر من مكان مفتوح غير مخصص للنزول.

يذكر أن شاطئ السويس العام مغلق منذ صدور قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيما واصلت فرق الإنقاذ النهري عمليات البحث عن المفقودين الآخرين بناء على تكليف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بتكثيف أعمال البحث للعثور على المفقودين.

وأكد اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، على الضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، باستمرار عمل فريق الإنقاذ النهري والحماية المدنية وتذليل كل العقبات حتى يتم العثور على المفقودين والتواصل مع الجهات المعنية.

وقامت إدارة مرفق الإسعاف بالسويس بتجهيز سيارات الإسعاف بالمنطقة للتدخل في أي وقت. وتمكن أمن السويس من تحديد هوية المفقودين والغريق الثالث بمياه خليج السويس الذين كانوا نزلوا البحر سويًا للسباحة في مكان غير مخصص للسباحة، وهم أحمد عبدالفتاح 20 سنة جثة، وشقيقه منتصر 16 سنة، وصديقهما رياض محمود رياض 18 سنة.

وتبين أن ما حدث أن 7 شباب مقيمين بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، استقلوا سيارة أجرة قامت بتوصيلهم من محافظتهم إلى السويس، صباح أمس الجمعة، حيث نزل 6 شباب مياه خليج السويس بمنطقة الأدبية من مكان مفتوح غير مخصص للسباحة، بينما مكث السائق في سيارته على طريق (السويس / السخنة)، وما إن ارتفعت الأمواج خرج ثلاثة أصدقاء، بينما ظل ثلاثة آخرون، بينهم شقيقان. ورجح مصدر أن الأمواج جرفتهم بعيدا حتى تعثروا في السباحة ليغرقون على الفور.

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