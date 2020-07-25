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شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ القليوبية يتفقد امتحان المدرسة الفندقية ببنها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، ورافقه خلال الجولة المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، والدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس صادق السيد، مدير عام التعليم الفني.
واطمأن المحافظ، بحسب بيان، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الدبلومات الفنية والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مشددًا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كل التدابير.
وأشاد محافظ القليوبية بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكل الاجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة حتى يتم الانتهاء من الامتحانات بأمان لجميع الطلاب.
جدير بالذكر أن عدد من يؤدون الامتحانات من طلاب الدبلومات الفنية 51743 طالبًا وطالبة موزعين على 172 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ما بين تعليم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وصناعي مهني ومزدوج وزراعي مهني.
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