شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في التعليم يوضح حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 (الرابط الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مواقع إلكترونية وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لنتيجة الثانوية العامة بعبارات من عينة: «لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم اضغط هنا».. «التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020».. «تنسيق الثانوية العامة 2020، نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة هذا العام، نتيجة الثانوية العامة 2020».

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، إن «نتيجة الثانوية العامة لم تظهر بعد، وإن ما يحدث ما هو إلا محاولة لجمع أرقام جلوس وهواتف طلاب الثانوية العامة لتسويقها للجامعات والجامعات الخاصة فور إعلان النتيجة».

وقال تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول، إن النتيجة ستكون متاحة بعد حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوضح بوابة «المصري اليوم» لزوارها رابط نتيجة الثانوية العامة والمتمثل في موقع وزارة التربية والتعليم.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي).

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