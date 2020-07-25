شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامها مؤخرًا للأسطول المصري.. 6 معلومات عن إيرباص «A320 NEO» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الطائرة السابعة من طراز «A320neo»، مساء الجمعة، مطار القاهرة الدولي، قادمة مباشرةً من مصنع «إيرباص» بمدينة تولوز الفرنسية.

«المصري اليوم» ترصد معلومات عن إيرباص «A320neo»:

1. يعد هذا الطراز من الطرازات ذات المدى المتوسط الذي يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز قدرتها التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة واقتصاديات في التشغيل.

2. يوفر طراز «A320neo» مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية.

3. تتمتع «A320neo» بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته.

4. تضُم الطائرة المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.

5. تتسع المقصورة لـ142 مقعد بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعد في الدرجة السياحية.

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6. تمتاز «A320neo» بمستويات منخفضة من الانبعاثات، وذلك بجانب مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.

يُذكر أن في بداية يوليو الجاري، أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تزامنا مع استئناف حركة الطيران الدولي المنتظم من وإلى المطارات المصرية، وصلت إلى مطار القاهرة طائرة مصر للطيران الخامسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFN من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا كما تصل الطائرة السادسة من نفس الطراز الأسبوع المقبل، من إجمالي ٨ طائرات طراز إيرباص A320Neo جرى التعاقد عليها، بالإضافة إلى ٧ طائرات من طراز إيرباص A321Neo لتنضم لأسطول مصر للطيران.

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة - صورة أرشيفية

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة - صورة أرشيفية

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة - صورة أرشيفية

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة - صورة أرشيفية