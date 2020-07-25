شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. الهلال الأحمر المصري يعقم محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طهّر الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم السبت، محطة سكة حديد مصر برمسيس، وذلك ضمن الخطة الشاملة للهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنها المرة الثالثة التي يقوم فيها الهلال الأحمر المصري بعمليات التعقيم والتطهير داخل محطة مصر، من خلال خمسين متطوعا من فرق الطوارئ داخل الهلال الأحمر؛ وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها عمليات التعقيم في تواجد جمهور المسافرين داخل المحطة وهذا أدى إلى ضرورة وجود حملة للتوعية والترويج الصحي خاصة بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب انتشار العدوى.

وأضاف الناظر أن عمليات التعقيم والتطهير اليوم شملت البهو الرئيسي للمحطة وصالات الركاب ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة (8،9،10،11،13،14،1،3،4) ومجمع الكافتيريات والمكاتب الإدارية بالدور الثالث بالمحطة.

وأشار الناظر إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري من فريق التوعية والترويج الصحي قاموا بتوزيع الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية بالأماكن الحيوية في جميع أروقة وأرصفة المحطة وداخل عربات القطار بإجمالي 600 بوستر و5 بنر رئيسي بحيث تكون رسائل توعوية مستمرة ومباشرة للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.