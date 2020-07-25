شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمنصورة: أعراض حالات كورونا الجديدة بسيطة جدًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور عبدالباسط صالح، رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، برسالة طمأنينة للمصريين، وقال إن فيروس كورونا «تحت السيطرة.. أعراض الحالات الجديدة بسيطة جدا».
وأضاف عبدالباسط، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «ten»، صباح السبت، أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا، مثله مثل أي شخص أُصيب بفيروس، يمكن أن يصاب مرة أخرى.
وتابع: «إصابة شخص بكورونا للمرة الثانية، لا تعتبر انتكاسة ثانية، بل هي مجرد التهاب فيروسي، يحدث عند الإصابة بكل الفيروسات».
ونصح رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة بضرورة الالتزام بشرب السوائل بشكل دائم بعد التعافي.
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