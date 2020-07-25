شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 450 كيلوجرام جبن فاسد.. وإعدام 341 كيلو أغذية في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل صحة المنوفية، إن حملة من مكتب الأغذية بالاشتراك مع مديرية التموين قامت بعمل حملة على مخازن المنتجات الغذائية بمدينة شبين الكوم حيث تم ضبط ٤٥٠ كيلوجرام جبنة يظهر عليها علامات فساد وتلف.

وأضاف «الحفناوي» أنه تم إعدام ٣٤١ كيلو جرام أغذية متنوعة، كما تم سحب عدد ١٠ عينات من الأغذية الموجودة بالمخازن وإرسالها للمعمل للتحليل وتحرير محاضر جنحة صحية لبعض المخازن لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية وتحرير مذكرة غلق لبعض المخازن لعدم الحصول على ترخيص.