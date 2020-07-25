شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الرحلات لجبل موسى بعد غلق دام 4 أشهر.. والفرحة تعم بدو سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عمّت الفرحة بدو سانت كاترين بعد الإعلان عن فتح الرحلات لجبل موسى، بعد غلق دام قرابة 4 أشهر منذ جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقال مصدر مسؤول بالسياحة والآثار، إنه تم فتح مزار جبل موسى بناءً على تعليمات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بفتح المزارات الأثرية بجنوب سيناء، والتي شملت مزاري جبل موسى وجزيرة فرعون بطابا.

وقال الشاب محمد موسى، من شباب سانت كاترين، إنه سوف تعود الحياة لطبيعتها ويعود الزوار مرة أخرى لجبل موسى، وتنعم المدينة بحركة سياحية خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

وقال الشيخ موسى أبوالهيم، رئيس جمعية الأدلة البدوية بسانت كاترين، إن منذ اغلاق جبل موسى لم يصعد أحد الجبل، مشيرا إلى الحياة البرية انتعشت في تلك الفترة ويعود ذلك بالنفع على النباتات والكائنات الحية.

من جانبه أكد محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن شهور الإغلاق لجبل موسي والمحميات أدت لانتعاش الحياة البرية ونمو الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية، علاوة على نمو الكائنات الحية.

وتبدأ من اليوم الشركات السياحية ومكاتب الرحلات تنظيم الرحلات لجبل موسى بمرافقة الأدلة البدوية أثناء صعود جبل موسى.

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ونصح خبراء في السفاري الوفود القادمة لصعود جبل موسى باتباع الممرات والمدقات الجبلية واللافتات الإرشادية ومرافقة الأدلة البدوية لهم.