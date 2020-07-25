شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.. غلق وتشميع ورشتى نجارة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بتنفيذ قرار الغلق لورشتي نجارة يدوية بناحية المنشية الجديدة بجوار مدرسة الثانوية الصناعية، لمخالفتهما لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك بعد ورود شكوى من أهالي المنطقة بتضررهم من وجود ورشتي نجارة مخالفتين داخل الكتلة السكنية، ما يتسبب في إحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين.

وأوضح اللواء ضياء أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه تشكلت لجنة فنية برئاسة مدير مكتب السلامة والصحة بفاقوس، ونائب رئيس المركز وقسمى الإشغالات والرخص لفحص الشكوى على الطبيعة، وتبين وجود ورشتين نجارة يحتويان على منشار ومعدات كهربائية وتفتقدان لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتتسببان في إزعاج الأهالي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ قرار الغلق للورشتين باسم «ر. ك. ج»، والأخرى باسم «ع. خ. ا»، لمخالفة أصحابهما لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك طبقًا لنص المادة ٢٤ بند ٣ من القانون رقم ١٥٤ لسنه٢٠١٩، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.