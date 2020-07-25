شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 140 يومًا من العمل المتواصل.. عزل إسنا يسجل «صفر إصابات» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الطاقم الطبي بمستشفي إسنا التخصصي، بقيادة الدكتورة إلهام محمد، مدير عام المستشفى، تسجيل المستشفى صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد Covid 19، السبت، وخروج آخر حالة تعافٍ من المستشفى، وتحقيق المستشفى أعلى معدلات التعافي والوصول لرقم 1075 حالة، وإجراء 16 عملية قيصرية لسيدات كن مصابات بالفيروس.

وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي للمستشفى، إنه سيتم غلق كل الاقسام الداخلية.

ولم يتبقَّ سوى 6 حالات متعافية وتحولت نتائجها من إيجابي إلى سلبي داخل العناية المركزة، نظرًا لعدم استقرار حالتهم، إلى أن يتم استقرار الحالات التي تعامل كأي حالة عناية مركزة في الظروف العادية.

وبذلك يسجل المستشفى صفر حالات إيجابية، بعد أسبوع كامل من عدم استقبال أي حالات جديدة، داعيًا الله أن يحفظ المصريين جميعًا من خطر الوباء، موجهًا الشكر والتقدير لكافة العاملين داخل المستشفى طول فترة العزل الصحي التي امتدت لأكثر من 140 يومًا.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، إن ما سيختص بالعلاج والتعامل مع إصابات فيروس كورونا داخل محافظة الاقصر مستشفى حميات الاقصر ومستشفى العديسات فقط، مؤكدة انضمام مستشفى إسنا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي سيتم إنهاء استعداداتها وتجهيزاتها لهذا الغرض المقرر له أول أغسطس.

وأضافت أن الفريق الطبي بمثابة أسرة واحدة، والجميع يعمل للصالح العام بعدما حقق المستشفى أعلى معدلات الشفاء بالوصول لرقم ١٠٧٥ حالة، وكذلك أعلى معدلات الولادة القيصرية للسيدات المصابات بفيروس كورونا بعدما تم الوصول لـ16 حالة.

وأوضحت أن عزل إسنا أطلق عليه مستشفى المعجزات، لما تميز به الأطقم الطبية من مزايا كثيرة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي والبعد العاطفي للمرضى، والطاقم الطبي على حد سواء، كالتهنئة بحلول المناسبات المختلفة، وتعليق الزينة والاحتفال بالمناسبات الاجتماعية كعيد الأم وعيد العمال وكذلك التهنئة بأعياد الميلاد والزواج وغيرها عن طريق تشغيل الأغاني وتقديم الهدايا التذكارية، وهو ما ساهم في زيادة أعداد المتعافين.

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وأكدت أن أسلوب العمل بين أفراد الطاقم الطبي، يتمتع بالنظام الصارم وتوزيع المهام بالشكل الأمثل والمتابعة عن كثب لآليات تنفيذ تلك المهام بشكل دوري وحازم والرفع من كفاءة العمل الطبي والخدمة المقدمة للمرضى على كل المستويات العلاجية والنفسية وحتى الاحتياجات الشخصية، ومنها التناغم والروح الطيبة بين أفراد الفريق الواحد.