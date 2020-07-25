شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تحقيق 4 أضعاف مبيعات صكوك الأضاحى بشمال سيناء دليل وطنية وولاء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مديريتها بشمال سيناء، استطاعت حتى الآن، أكثر من أربعة أضعاف، مبيعات من صكوك الأضاحى، العام الماضى، قائلة إن ذلك يؤكد ثقة الأهالى في مؤسسات الدولة الوطنية، ودليل ولاء وانتماء للدولة الوطنية.

ووجهت وزارة الأوقاف تحية لأهالي سيناء على هذه المشاركة الفاعلة، واللجنة المشرفة على المشروع تحية لأهالي سيناء وشيوخ قبائلها على تلك المساهمة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها 5 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف كفر الشيخ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه على الرغم من ظروف كورونا والظروف الاقتصادية التى تحيط بالعالم كله يثبت الشعب المصرى يوما بعد يوم كرم وأصالة معدنه وتكافل وتراحم أبنائه ومسابقتهم فى فعل الخيرات، حيث حققت 14 مديرية حتى اليوم أرقاما قياسية هذا العام فى مشروع صكوك الأضاحى ، وهى مديريات : "الغربية ، والدقهلية ، والفيوم ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، وأسوان ، والأقصر، وأسيوط ، وقنا، ومطروح، والسويس، و بورسعيد، وشمال سيناء، وسوهاج"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على رفع سقف التعاقد إلى 5 آلاف رأس من البقر بما يعادل ألف طن لحوم تقريبا يتم ذبحها فى الوقت الشرعى للذبح، وتم تشكيل فريق برئاسة مدير أوقاف أسوان لمتابعة مرحلة استلام رءوس الأضاحى ومتابعة مرحلة الذبح فى الوقت الشرعي.