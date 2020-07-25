شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشكل غرفة لتلقى استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول خطوات المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ. وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج عن تخصيص البريد الإلكتروني‪: [email protected]‬، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 . Advertisements ‏‎يأتى ذلك‪ ‎‬فى إطار دور وزارة الهجرة المعنى برعاية المصريين فى الخارج وإعلامهم بالمستجدات ودمجهم في العملية السياسية، واستجابة لمطالبهم واستفساراتهم. ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة مصورة للمصريين فى الخارج ، قائلة: إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم او من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري أخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة.

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