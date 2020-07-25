شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلغى الإجازات ويرفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد ومواجهة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث وجه محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها للتعامل مع جائحة كورونا والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد و مواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات والحفاظ علي نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي 50 % .

اكد راشد ان المحافظة اتخذت عددا من الاجراءات لاستقبال عيد الاضحي شملت فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفى حال المخالفة يحصّل مبلغ 3000 جنيه غرامه من المخالف وتشديد الرقابة للتأكد من تنفيذ ذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة

بالإضافة الي حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد و لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز.

وشدد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وأكد راشد علي إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والمفتشين التموينين و لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على اماكن بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

ووجه راشد مدير مديرية الشئون الصحية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بالمستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ووجود نبطشيات من الاطباء والاطقم الطبية طوال ايام العيد

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كما أكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوي طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.

كما شدد راشد علي هيئة النظافة والتجميل برفع اي مخلفات اولا بأول وعدم السماح بتراكمها بنهر الطريق وتواجد دوريات عمل علي مدار اليوم لمراقبه حاله النظافه بالشوارع والتعامل السريع مع اي مخلفات .