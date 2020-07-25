شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية ترصد بيانات السفر بعد فتح الحدود.. وتؤكد: 910 مليارات دولار خسائر القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة السياحة العالمية من خلال موقعها الرسمى لوحة بيانات السياحة والتى توفر إحصاءات ورؤى حول المؤشرات الرئيسية للسياحة الداخلية والخارجية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وقالت المنظمة أن البيانات تشمل وصول السياح، وحصة السياحة من الصادرات والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، وأسواق المصدر، الموسمية والإقامة و(بيانات عن عدد الغرف والضيف والليالى).

وأشارت إلى أن اللوحة تهدف إلى توفير البيانات من خلال الدول لرصد التدابير العالمية للحد من آثار أزمة COVID-19 فى قطاع السفر والسياحة وتسريع الانتعاش.

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ولفتت المنظمة إلى انها تقدم وحدتان خاصتان بيانات عن تأثير COVID 19 على السياحة بالإضافة إلى متتبع السياسات على تدابير دعم السياحة وتشير الاحصائيات الاولية إلى خسارة 850 مليون إلى 1.1 مليار سائح دولى، وخسارة من 910 مليارات دولار أمريكى إلى 1.2 تريليون دولار أمريكى فى عائدات التصدير من السياحة، ومن 100 إلى 120 مليون وظيفة فى خطر، وكانت منظمة السياحة العالمية دعت إلى المزيد من من الاجراءات الملموسة لدعم السياحة، لافته إلى أنه في جميع أنحاء أوروبا ، يجري الآن استئناف مسؤول للسياحة، ولكن حتى مع عبور أعداد متزايدة من السياح وتفتح الشركات مرة أخرى ، فهذا ليس وقت الرضا عن النفس.

وأكد زراب بوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ان المنظمة على استعداد لتقديم كافة اوجه الدعم المطلوب للدول الأعضاء وقطاع السياحة الأوسع بينما تتكيف وتتحول نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

ودعا جميع رجال الأعمال والمبتكرين فى قطاع السياحة حول العالم للتقدم والمشاركة فى مسابقة بدء أهداف التنمية المستدامة لمنظمة السياحة العالمية ، التي انطلقت هذا الأسبوع ، مرحبا بالأفكار الجديدة التي تتمتع بالقدرة والإمكانيات لإعادة تصور السياحة وتعزيز التأثير الإيجابي للقطاع على الناس والكوكب.