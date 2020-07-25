شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف جنيه مكافأة لمديرية بورسعيد لتحقيقها رقما قياسيا فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف بورسعيد، من تحقيق رقمًا قياسيًّا فى مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف فى العام السابق، وقد تم تمييز مكانها فى الجدول بنجمة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها 5 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بورسعيد، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى.

وقالت الوزارة، إنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

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1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.