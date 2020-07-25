شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية: تخصيص 8 قطارات لأهل النوبة خلال عيد الأضحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، استعدادات السكة الحديد لاستقبال الركاب في عيد الأضحى، حيث جرى تشغيل القطارات الإضافية ابتداء من اليوم وحتى 11 أغسطس، خاصة خطوط الوجه القبلي.

وقال، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، إنه على مدار الفترة الماضية، كان هناك مرحلة ما قبل قيام القطارات وهي حجز التذاكر.

Advertisements

وتابع: "السكك الحديدة تشهد ضغط كبير وخاصة في ظل مسافري الوجه القبلي، والزحام ستكون بداية يوم الثلاثاء والأربعاء".

وأوضح أنه جرى تخصيص 8 قطارات لأهل النوبة في اليوم السابق لوقفة العيد، لضمان وصول كل الركاب قبل العيد.