شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مهرجان كلية تربية رياضية بنات للكاراتيه أون لاين الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة "مهرجان الكلية للكاراتيه التقليدي" والذي يقام تحت شعار "احمى نفسك بالرياضة" أون لاين وذلك يوم الاثنين المقبل، وذلك في ظل الظروف الراهنه التى تمر بها البلاد والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا وما تتطلبه تداعيات الوقاية والأمن للأفراد، وصعوبة إقامة الانشطة الرياضية فى ظل هذه الظروف الطارئة.

ويأتي المهرجان تأكيد على أهمية الرياضة كأحد روافد مقاومة فيروس كورونا المستجد والتى من شأنها تعزيز الجهاز المناعي للانسان الممارس للرياضة فضلا عن كونها مصدراً من مصادر الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان وما تعكسه ممارسة الرياضة من دعم نفسي للمارسين.

أوضحت الدكتورة حنان السيد عميد كلية التربية الرياضية بنات فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن الظروف الحالية لم تكن عائقًا امام طالبات كلية التربية الرياضية " شعبة الإدارة" بجامعة حلوان القابعة في الجزيرة إنما كانت تحديا لطالبات الكلية، لذا قامت الطالبات بالمشاركة في أول بطولة للكاراتيه التقليدي اون لاين تحت مسمى "مهرجان كليه تربيه رياضيه بنات للكاراتيه التقليدي" بإشراف الدكتورة دعاء شوقي أستاذ مادة تطبيقات الإدارة في المنازلات الرياضية.

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وأشارت الدكتورة الهام عبد المنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن هذا الحدث يتم بمشاركة عدد 66 طالبة من طالبات القسم، تم تقسيمهن إلى عدة لجان للعمل على هذا المشروع على أكمل وجه، و لاقى المشروع استحسانا كبيراً من لاعبين الكاراتيه التقليدي على السوشيال ميديا، و لاعبين المنازل بوجه عام، حيث يعقد المهرجان تحت رعاية اتحاد الكاراتيه التقليدي بمشاركة عدة لاعبات في هذه البطولة.