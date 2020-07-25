شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مديرية كفر الشيخ تحقق رقما قياسيا فى مبيعات صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف كفر الشيخ، من تحقيق رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف فى العام السابق، وقد تم تمييز مكانها في الجدول بنجمة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها 5 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف كفر الشيخ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه على الرغم من ظروف كورونا والظروف الاقتصادية التى تحيط بالعالم كله يثبت الشعب المصرى يوما بعد يوم كرم وأصالة معدنه وتكافل وتراحم أبنائه ومسابقتهم فى فعل الخيرات، حيث حققت 14 مديرية حتى اليوم أرقاما قياسية هذا العام فى مشروع صكوك الأضاحى ، وهى مديريات : "الغربية ، والدقهلية ، والفيوم ، وكفر الشيخ ، والمنوفية ، وأسوان ، والأقصر، وأسيوط ، وقنا، ومطروح، والسويس، و بورسعيد، وشمال سيناء، وسوهاج"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على رفع سقف التعاقد إلى 5 آلاف رأس من البقر بما يعادل ألف طن لحوم تقريبا يتم ذبحها فى الوقت الشرعى للذبح، وتم تشكيل فريق برئاسة مدير أوقاف أسوان لمتابعة مرحلة استلام رءوس الأضاحى ومتابعة مرحلة الذبح فى الوقت الشرعي.