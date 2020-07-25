شكرا لقرائتكم خبر عن "استشاري أوبئة": إنتاج اللقاحات يستغرق 15 عامًا.. وجاري الاستعجال بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إن إنتاج أى لقاح موضوع معقد ويحتاج إلى فترة طويلة، حيث يمر بمراحل متعددة، وتلك اللقاحات تحتاج من 10 إلى 15 عاما حتى يتم إنتاجها وثبوتها علميا، موضحًا أن لقاح كورونا الآن يتم الاستعجال به نظرا للانتشار السريع له فى العالم.

وذكر خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المراحل التى يمر منها إنتاج تلك اللقاحات فى البداية تصنع فى المختبر ثم تجربته على الحيوانات، وإذا استطاع استحداث أجسام مضادة إليها تتم تجربته على الإنسان، والتجارب السريرية على الإنسان تمر بثلاث مراحل، ويتم تجربتها على عدد قليل من المصابين من 20 إلى 50 شخصا، ثم المرحلة الثانية، والتى ترى مدى استجابة اللقاحات على المصابين. وأشار إلى أنه فى النهاية نصل إلى المرحلة الأخيرة وهى تجربة اللقاح على عدد كبير من الأشخاص، ومن الممكن أن تكون فى عدة دول من 3000 إلى 10000 شخص، مشيرا إلى وجود أكثر من 120 لقاحا فى العالم يتم تجربته فى الدول بعض شركات الأدوية، ومنها حوالى 15 لقاحا الآن إما فى المرحلة الثانية أو الثالثة. ولفت إلى أنه فى المرحلة الثانية أو الثالثة تدل على أن اللقاح بحاجة إلى على الأقل من ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى يتم اختبارها، وعند ثبوت أنه ينتج أجساما مضادة يتم تصنيعه على كميات كبيرة وعلى دول مختلفةقال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إن إنتاج أى لقاح موضوع معقد ويحتاج إلى فترة طويلة، حيث يمر بمراحل متعددة، وتلك اللقاحات تحتاج من 10 إلى 15 عاما حتى يتم إنتاجها وثبوتها علميا، موضحًا أن لقاح كورونا الآن يتم الاستعجال به نظرا للانتشار السريع له فى العالم.

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