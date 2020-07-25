شكرا لقرائتكم خبر عن صرخات أهالى التجمع الأول بسبب تسمم الكلاب بمادة الإستركنين القاتلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب الشديد انتابت أهالى وسكان منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة، مطلقين صرخاتهم عبر منصات السوشيال ميديا، بعد إقدام المسئولين فى الجهاز على تسميم الكلاب فى الشوارع بمادة الإستركنين القاتلة بدون رحمة، فى مخالفة للشرع والدين والقوانين الإنسانية.



الكلاب ميتة فى الشوارع

صرخات مدوية أطلقها عدد كبير من الأهالى، الذين جعلوا حساباتهم على فيسبوك، منبرا لإنقاذ الكلاب والتوقف عن قتل البقية الباقية، متسائلين أين الاتفاقيات الدولية؟ أين العلم؟ أين انسانيتكم؟.

فى مجاورات التجمع الأول، ترقد الكلاب على الأرض فاقدة أنفاسها فى الحياة وأخرى تلفظ أنفاسها الأخيرة وتحاول التشبث بالحياة لكن بدون فائدة، البعض يتهم فئة بأنها هى من حرضت على تسميم وقتل الكلاب، حيث قالت أحدهم: "مذبحة فى التجمع الأول.. بقالهم ليلتين بيسموا فى كل الكلاب.. قال إيه.. عشان فيه بهوات مش عارفين يمشوا كلابهم فى شوارع فيها كلاب بلدى، طب البشر دول نقول عليهم ايه المجرمين القتلة الكفرة، حرام العذاب ده"، مطالبة مفتى الديار المصرية بإصدار الفتاوى لوقف قتل هذه الأرواح البريئة.

إحدى الناشطات فى مجال رعاية الحيوانات، قالت عبر حسابها على فيسبوك، التسميم بالاستركنين مازال مستمر فى التجمع الأول، أنتم مش بنى ادمين، أنتم لا دين لكم.. ملتكم إيه؟.. فيه حد مهم هناك مش عايز يشوف أم الكلاب"، مضيفة: "فين الانسانية يا همج؟ يا مجموعة من المرضى النفسيين والمجرمين يعيثوا فى الأرض فسادا، علموا المصريين فقدان التعاطف والرحمة أكثر وأكثر، اخلقوا جيل من فاقدى الإحساس، الساكت عن الحق شيطان أخرس، ليه إحنا مخروسين؟، مين يقبل يشوف مخلوق بيتلوى من الألم بالشكل ده لحد الموت إلا لو كان إنسان ميت؟.. يارب يارب اخسف بيهم الأرض".

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وقالت سيدة أخرى: "كلاب ملهاش ذنب، الذنب ذنب البنى آدم (....) اللى بيقتل أرواح، اللى يقتل حيوان عادى جدا يقتل بنى آدم زيه، يعنى يستاهل الحبس والشنق كمان".

وناشد الأهالى بضرورة إصدار القوانين التى تجرم قتل الحيوانات الأليفة وحيوانات الشوارع ومعاقبتهم أشد العقاب.



