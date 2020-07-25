شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين توجه فرعياتها بالمحافظات بمتابعة المشاركين بامتحانات الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للمعلمين، إنه مع بداية امتحانات الدبلومات الفنية، اليوم السبت، تحركت أتوبيسات نقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الدبلومات الفنية من أمام النقابة الفرعية للمعلمين بملوي .

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأتوبيسات .

وأوضح "الزناتي"، أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين أثناء عمل لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين، مضيفاً أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل اللحظي مع لجان الدبلومات الفنية من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات والعمل على حلها فوراً .

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ومن جانبه، أكد أحمد محمد أحمد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، أن عملية نقل المعلمين المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية تسير على قدم وساق .

وأوضح رئيس النقابة الفرعية بملوي، أنه تم توفير الكمامات الطبية والمطهرات للمعلمين، كما أنه سيتم صرف 50 % من إجمالي تكلفة السفر للمعلمين عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية أسوة بزملائهم من معلمي الثانوية العامة.