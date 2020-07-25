شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة التنشيط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار قرارا وزاريا رقم 382 لسنة 2020 بتعيين 6 أعضاء بمجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، على أن يكون التعيين لمدة عامين من تاريخ صدور القرار.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير السياحة والأثار الصادر بتاريخ 1 يوليو 2020، والذى جاء بعد الاطلاع على قرارات رئيس الجمهورية رقم 691 لعام 1957 بشأن هيئات اقليمية لتنشيط السياحة، وقرار 191 لسنة 1959، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والأثار.

وشمل القرار تعيين كل من محمد حسنى العنتيلى عن غرفة الملاحة، وعلى إبراهيم المانسترلى عن غرفة شركات السياحة، وبرج ليون ارتين عن غرفة المنشآت السياحية، وحنان محمد وفقى عن غرفة المنشآت الفندقية، ومجدى إسحق شخلول عن رابطة الطيران، وشريف زكى سعيد عن الغرفة التجارية.

يذكر أن مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة بورسعيد نظم جولة سياحية تضمنت زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمدينة منها كنيسة سانت أوجينى، وهي الكنيسة الأقدم للمذهب الكاثوليكي ببورسعيد، بالإضافة إلى فنار بورسعيد القديم، وقاعدة تمثال ديليسبس.

كما قدم ممثلو المكتب خلال هذه الجولة، المعلومات اللازمة والرد على كافة استفسارات الوفد، بجانب تقديم بعض المطبوعات السياحية والتوعوية، لاسيما الخاصة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

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وفى سياق متصل، نظم أيضا مكتب الهيئة بمحافظة مطروح، رحلة سياحية إلى متحف الآثار بمطروح، تم خلالها عمل مسابقة للزائرين وتوزيع بعض الجوائز والهدايا التذكارية عليهم، بالإضافة إلى النشرات السياحية.

من جانبها، أوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة، أنه جارى تنظيم سلسلة من هذه الجولات التوعوية بعدد من المحافظات من خلال المكاتب الداخلية للهيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.