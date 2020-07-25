خليك معاهم.. المسلمون والأقباط يد واحدة لتجهيز العرائس في بني سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مجموعة من الشباب فى مركز ناصر التابع لمحافظة بني سويف مبادرة وطنية يقف فيها المسلم بجانب المسيحى لتجهيز العرائس حيث أطلق عزام سيد ومحمد مرعي و عمرو الأزهري المبادرة بعنوان "خليك معاهم"، لإسعاد العرائس المحتاجين، وإتمام فرحتهم. وقالوا أنهم قاموا بتجهيز أكثر من 20 عروسة من الأيتام والمحتاجين بمركز ناصر محافظة بني سويف ووفروا لهن الثلاجات والغسالات والبوتجازات والأجهزة الكهربائية. Advertisements وأكدوا أن تلك المعدات اللازمة للزواج سعرها مرتفع ولذلك جمعوا من أهل الخير بعض الأموال لتجهيز العرائس مضيفين أنهم مستمرون حتي النهاية لرسم الفرحة علي وجوه الشباب قبل عيد الأضحى المبارك.

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