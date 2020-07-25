شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لسمع الأطفال: إجراء مسحات لـ 670 ألف طفل عبر 1350 وحدة فحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، موضحًا أنها بدأت في شهر سبتمبر الماضي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON" ، مع الإعلاميتين، منة الشرقاوي وإيمان منصور، أن المبادرة تهدف لاكتشاف مشاكل السمع عند الأطفال بشكل مبكر حتى يتم معالجتهم، حيث تم المسح على 670 ألف طفل على مستوى الجمهورية.

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وأشار إلى أن المبادرة تجرى فى 1350 وحدة على مستوى الجمهورية والفحص يتم على الأطفال في أول شهر من تاريخ الولاده، مضيفًا أنه في حالة اكتشاف مشاكل سمعية لدى الأطفال يتم تحويلهم إلى مستشفى الإحالة والتي يبلغ عددهم 20 مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة .

وذكر أن مستشفيات الإحالة تقوم بعمل فحوصات زيادة للأطفال حتى يتم اكتشاف المشاكل الحقيقية للسمع ومعالجتها فورا سواء بالجراحة أو العلاج.