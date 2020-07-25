لمرافعة النيابة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الجيزة الإرهابية" لـ23 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية"، لجلسة 23 أغسطس؛ لمرافعة النيابة، وسماع أقوال الباحث الاجتماعي.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.