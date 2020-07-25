بقيمة مليون ومائة ألف جنيه.. ضبط 4 قضايا تهريب عبر المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها " بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات "، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (مليون ومائة ألف جنيه).

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وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضيتين بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة قرابة (200 ألف يورو)، وضبط قضية بمضبوطات بلغت 12 قطعة سلاح أبيض "مطواة – خنجر"، في مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة البيضاء.

كما تم ضبط 27 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة)، وضبط 823 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 116 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.