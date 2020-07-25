في 7 أيام.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.6 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 51 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.6 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

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وشملت جهود الحملات في ضبط (81110) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (51164890) جنيه.

كما تم ضبط (1231) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة إجمالية بلغت (1682917531 جنيه مصري) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وبدورها شرطة النقل والمواصلات ضبطت (1179) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة-حيازة أسلحة نارية وذخائر-سلاح أبيض-أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابي ضما (5 متهمين) ارتكبوا واقعتي "سرقة".