بعد 10 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة. كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (عاطليّن - مقيمان بالجيزة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية "بأسلوب توصيل الأسلاك". وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (الجيزة - الطالبية، دار السلام بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم السرقة وتكثيف الملاحقات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية القائمة عليها.

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