الداخلية X أسبوع.. ضبط 10 آلاف سائق و410 أشخاص مخالف إيقاف أعمال البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأسفرت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال أسبوع، عن ضبط (5792) قضية تموينية متنوعة، و32 قضايا مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق (1675) محل مخالف لمواعيد الغلق.
وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 10916 سائق نقل جماعي و410 أشخاص مخالف قرار إيقاف أعمال البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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