"القابضة لمياه الشرب" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الأضحى.

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد رسلان على الاستعداد بجميع المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي.

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وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدى الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".