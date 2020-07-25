القوى العاملة: صرف 622 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وبحسب بيان اليوم، أوضح سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو وحتى 27 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 625 عاملا غير منتظم سيصرفون 622 ألف جنيه.