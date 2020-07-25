قبل وبعد.. الانتهاء من وضع تصميمات مشروع إضاءة ميادين القاهرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة، الانتهاء من وضع التصاميم الهندسية والفنية لمشروع إضاءة ميادين القاهرة؛ على غرار إضاءة ميدان التحرير.

وأوضح عبد العزيز لمصراوي أن شركة الصوت والضوء بالتعاون مع وزارتي السياحة، والإسكان ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري، صممت نماذج للإضاءة وشملت ميادين: طلعت حرب، ومصطفى كامل، والأوبرا، والعتبة، وحديقة الأزبكية، وبعض العمارات المجاورة، والشوارع المؤدية إليها.

وأكد أن جميع المصريين سيعجبون باللوحة الفنية الجديدة التي ستخرج للنور قريبا، استكمالا لمشروع إضاءة ميدان التحرير أشهر الميادين بالقاهرة، في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مصر حالياً.

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وتابع عبدالعزيز: قريباً نتوج مصر على عرش جمال العالم بإضاءة أهم معالمها التراثية.

وأشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء، كلفت نفس الجهات التي عملت على مشروع تطوير ميدان التحرير لإعداد تصوراتها لباقي الميادين الأخرى، وتشكل مجموعة من وزارتي السياحة والآثار والإسكان ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري وشركة مصر للصوت والضوء لوضع التصور الجديد.

وحول التكلفة الإجمالية لمشروع الأعمال وبدأ تنفيذ العمل، قال عبدالعزيز، لم تعلن بعد، وجارٍ دراستها ووضع التصميمات الخاصة بها من خلال مجموعة العمل المشكلة من جانب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى عمل اجتماعات لوضع الرؤية العامة للمشروع على أن يبدأ العمل الفعلي بعد ذلك مباشرة.